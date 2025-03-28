Жителя Свердловской области осудят за угон гидроцикла и столкновение с мостом

Житель Лесного Свердловской области ответил в суде по делу об угоне гидроцикла и аварии с пострадавшей. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление было совершено летом 2024 года. По версии следствия, 38-летний фигурант, находясь в состоянии опьянения, похитил гидроцикл. Вместе с сожительницей он отправился кататься по пруду.

Впоследствии техника столкнулась с мостом, из-за чего женщина получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.