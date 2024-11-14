Жителя Свердловской области осудили за попытку вывезти лесоматериалы из страны
Суд вынес приговор 56-летнему жителю Свердловской области, обвиняемому в контрабанде леса. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, злоумышленника задержали на курганской госгранице. Он пытался вывезти из страны десятки кубометров лесоматериалов хвойных пород. Ущерб оценили в более чем 600 тысяч рублей.
Фигуранту назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Продукцию конфисковали в доход государства.
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