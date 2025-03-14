Жителя Свердловской области обязали «отработать» смертельное ДТП

В Свердловской области Краснотурьинский суд вынес приговор 51-летнему мужчине по делу о ДТП. Подробности сообщил TagilCity.ru .

Авария произошла на трассе Ивдель — Серов в марте 2024 года. Водитель машины Toyota Avensis пытался обогнать грузовик, совершавший разворот.

Маневр закончился столкновением, которое унесло жизнь пассажира иномарки. Кроме того, травмы получила женщина.

Виновнику ДТП назначили наказание в виде трех лет принудительных работ.