Жителя Свердловской области обязали «отработать» смертельное ДТП
В Свердловской области Краснотурьинский суд вынес приговор 51-летнему мужчине по делу о ДТП. Подробности сообщил TagilCity.ru.
Авария произошла на трассе Ивдель — Серов в марте 2024 года. Водитель машины Toyota Avensis пытался обогнать грузовик, совершавший разворот.
Маневр закончился столкновением, которое унесло жизнь пассажира иномарки. Кроме того, травмы получила женщина.
Виновнику ДТП назначили наказание в виде трех лет принудительных работ.
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