Жителя Ставрополя, который украл семь велосипедов, задержали
В Ставрополе правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в многочисленных кражах велосипедов. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на МВД СК.
Во время задержания мужчина признался, что хотел покататься, а затем бросил похищенный велосипед в лесу. Полицейские также выяснили, что злоумышленник причастен к еще шести подобным преступлениям.
В отношении задержанного возбуждено семь уголовных дел.
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