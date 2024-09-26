Жителя Ставрополя, который украл семь велосипедов, задержали

В Ставрополе правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в многочисленных кражах велосипедов. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на МВД СК.

Во время задержания мужчина признался, что хотел покататься, а затем бросил похищенный велосипед в лесу. Полицейские также выяснили, что злоумышленник причастен к еще шести подобным преступлениям.

В отношении задержанного возбуждено семь уголовных дел.