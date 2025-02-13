Жителя Семенова заподозрили в избиении двух работников пилорамы до смерти

Дело о гибели двух человек расследуют в Семеновском районе Нижегородской области. Происшествие случилось 8 февраля на пилораме в деревне Хахалы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По версии следствия, 32-летний житель города Семенова в ходе конфликта напал на своих подчиненных. Он нанес им множественные удары поленом по голове. В результате женщина погибла на месте, а мужчину доставили в больницу, где он позже скончался.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и отправили его в следственный изолятор. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства произошедшего для сбора необходимой доказательной базы.