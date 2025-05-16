Жителя Саратовской области осудили за продажу арендованной иномарки

Суд вынес приговор жителю Балаково Саратовской по делу о мошенничестве. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что несколько лет назад фигурант взял в долгосрочную аренду с правом выкупа иномарку Mercedes-Benz. Позже он выставил авто на продажу. Мужчина пообещал покупателю лично закрыть лизинговый договор после получения оплаты.
Однако злоумышленник не стал расплачиваться с компанией и забрал деньги себе. У нового владельца машину изъяли за незаконное пользование. Потерпевший обратился в полицию. В результате мошенник получил два года и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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