Жителя Саратовской области осудили за продажу арендованной иномарки

Суд вынес приговор жителю Балаково Саратовской по делу о мошенничестве. Об этом сообщил « СарИнформ » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что несколько лет назад фигурант взял в долгосрочную аренду с правом выкупа иномарку Mercedes-Benz. Позже он выставил авто на продажу. Мужчина пообещал покупателю лично закрыть лизинговый договор после получения оплаты.

Однако злоумышленник не стал расплачиваться с компанией и забрал деньги себе. У нового владельца машину изъяли за незаконное пользование. Потерпевший обратился в полицию. В результате мошенник получил два года и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.