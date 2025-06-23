Жителя Салехарда осудили за попытку убийства и нарушение условного наказания

В Салехарде местный житель признан виновным в попытке убийства и злостном уклонении от отбывания наказания. Об этом Ura.ru проинформировала прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным ведомства, в марте 2025 года осужденный находился в квартире у знакомых и распивал спиртные напитки. В ходе ссоры он ударил оппонента кухонным ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

«Смерть потерпевшего не наступила только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, следствием установлено, что ранее судимый житель окружной столицы на протяжении 2025 года неоднократно нарушал требования ограничительных мер, назначенных ему по решению суда. Он совершал административные правонарушения и покидал место жительства без уведомления контролирующих органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому семь лет и три месяца лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на четыре месяца и 24 дня. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.