Жителя Ростовской области приговорили к 2 годам колонии условно за кражу денег с карты умершего знакомого

Морозовский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Ростовской области, который украл деньги с банковского счета умершего знакомого. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.
По данным следствия, подсудимый зарегистрировался от имени умершего в мобильном приложении одного из банков. Мужчина увидел, что там у него осталась кредитная карта. Через личный кабинет он перевел себе на счет 105 тысяч рублей.
Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину.