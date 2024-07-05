Жителя Ростовской области приговорили к 2 годам колонии условно за кражу денег с карты умершего знакомого

Морозовский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Ростовской области, который украл деньги с банковского счета умершего знакомого. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным следствия, подсудимый зарегистрировался от имени умершего в мобильном приложении одного из банков. Мужчина увидел, что там у него осталась кредитная карта. Через личный кабинет он перевел себе на счет 105 тысяч рублей.

Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину.

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