Жителя Ростова-на-Дону задержали за попытку изрезать прохожих ножом

Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который угрожал прохожим ножом. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось в Советском районе города. По словам очевидцев, вооруженный дебошир гонялся за людьми по двору. Агрессора попытался успокоить отец, однако в ответ мужчина получил удар ножом. Ранение оказалось незначительным.

Пострадавшего передали медикам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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