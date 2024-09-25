Жителя Приморья осудили за ограбление и убийство женщины-почтальона в 2002 году

Суд вынес приговор жителю Приморья, обвиняемому в убийстве 22-летней давности. На момент преступления фигурант был подростком. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Установлено, что летом 2002 года юноша, находясь в городе Партизанске, напал на женщину-почтальона. Он нанес жертве 27 ударов ножом. Ранения оказались смертельными. Кроме того, злоумышленник похитил 46 тысяч рублей.
Грабителю назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии общего режима.
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