Жителя Петербурга заподозрили в убийстве 18-летней дочери
Правоохранители заподозрили жителя Приморского района Петербурга в убийстве 18-летней дочери. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные МВД РФ по городу.
В полицию обратились жильцы дома на Аллее Поликарпова. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь в неадекватном состоянии, бегает с ножом и кричит.
На месте стражи порядка обнаружили тело девушки с множественными ранениями. Горе-отца госпитализировали ввиду сильного алкогольного опьянения. После выздоровления его доставят в отдел.
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