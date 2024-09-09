Жителя Петербурга заподозрили в убийстве 18-летней дочери

Правоохранители заподозрили жителя Приморского района Петербурга в убийстве 18-летней дочери. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные МВД РФ по городу.

В полицию обратились жильцы дома на Аллее Поликарпова. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь в неадекватном состоянии, бегает с ножом и кричит.

На месте стражи порядка обнаружили тело девушки с множественными ранениями. Горе-отца госпитализировали ввиду сильного алкогольного опьянения. После выздоровления его доставят в отдел.