13 марта 2025 18:53 Жителя Петербурга задержали за организацию наркофермы в СНТ
Правоохранители задержали 33-летнего жителя петербургского поселка Лисий Нос по подозрению в производстве наркотиков. Подробности сообщил телеканал «
Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
По версии следствия, фигурант организовал наркоферму на территории арендованного строения в СНТ. Стражи порядка изъяли 110 кустов наркосодержащих растений, оборудование для культивации и шестикилограммовый пакет с запрещенными веществами.
Возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают каналы сбыта наркотиков.
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