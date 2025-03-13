Жителя Петербурга задержали за организацию наркофермы в СНТ

Правоохранители задержали 33-летнего жителя петербургского поселка Лисий Нос по подозрению в производстве наркотиков. Подробности сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По версии следствия, фигурант организовал наркоферму на территории арендованного строения в СНТ. Стражи порядка изъяли 110 кустов наркосодержащих растений, оборудование для культивации и шестикилограммовый пакет с запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают каналы сбыта наркотиков.