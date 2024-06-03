Жителя Петербурга задержали по подозрению в покушении на кражу из квартиры

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в покушении на кражу из квартиры в Невском районе. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру через окно и похитил системный блок и монитор. Удержать похитителя попытался ее муж, однако злоумышленнику удалось скрыться.
Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.