Жителя Петербурга задержали по подозрению в покушении на кражу из квартиры

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в покушении на кражу из квартиры в Невском районе. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру через окно и похитил системный блок и монитор. Удержать похитителя попытался ее муж, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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