Жителя Петербурга задержали по подозрению в краже на 250 тысяч рублей

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Петербурга по подозрению в крупной краже. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант незаконно проник в дом в Предпортовом проезде и похитил имущество. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина также причастен еще к двум кражам на 26 тысяч рублей на той же территории. Возбуждены уголовные дела.