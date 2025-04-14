Жителя Петербурга задержали по подозрению в краже на 250 тысяч рублей
Правоохранители задержали 29-летнего жителя Петербурга по подозрению в крупной краже. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант незаконно проник в дом в Предпортовом проезде и похитил имущество. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.
Выяснилось, что мужчина также причастен еще к двум кражам на 26 тысяч рублей на той же территории. Возбуждены уголовные дела.
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