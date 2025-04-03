Жителя Петербурга задержали по делу об убийстве 14-летней давности

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 14 лет назад. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По версии следствия, 15 февраля 2011 года 53-летний житель Выборгского района Северной столицы открыл стрельбу в подъезде одного из домов на улице Композиторов. Его оппонент получил три пулевых ранения и скончался.

Тогда преступнику удалось скрыться, однако стражи порядка смогли выйти на его след. Специалисты продолжают выяснять детали убийства, добавил «Петроград».