Жителя Петербурга задержали по делу об убийстве 14-летней давности

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 14 лет назад. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По версии следствия, 15 февраля 2011 года 53-летний житель Выборгского района Северной столицы открыл стрельбу в подъезде одного из домов на улице Композиторов. Его оппонент получил три пулевых ранения и скончался.
Тогда преступнику удалось скрыться, однако стражи порядка смогли выйти на его след. Специалисты продолжают выяснять детали убийства, добавил «Петроград».
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