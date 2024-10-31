Жителя Петербурга привлекут к ответственности за кражу денег из сейфа организации, в которой он работал

В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который подозревается в похищении денег из сейфа компании, в которой работал. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру города.
Случай произошел в апреле этого года на Малой Бухарестской. Молодой человек взял из сейфа 39 тысяч рублей и унес их в букмекерскую контору. Похищенное петербуржец решил не возвращать.
Уголовное дело было направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
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