Жителя Петербурга привлекут к ответственности за кражу денег из сейфа организации, в которой он работал

В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который подозревается в похищении денег из сейфа компании, в которой работал. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на прокуратуру города.

Случай произошел в апреле этого года на Малой Бухарестской. Молодой человек взял из сейфа 39 тысяч рублей и унес их в букмекерскую контору. Похищенное петербуржец решил не возвращать.

Уголовное дело было направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.