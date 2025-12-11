Жителя Петербурга привлекли к ответственности за покупку алкоголя подростку

Во время проверки полицейские выявили нарушение. Так, 46-летний мужчина купил пиво 17-летнему юноше, который участвовал в рейде в качестве помощника правоохранителей.

За это мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». С нарушителем провели профилактическую беседу.