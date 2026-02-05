Жителя Петербурга приговорили к 11 годам тюрьмы из-за убийства на почве ревности

В Калининском районе Санкт-Петербурга суд рассмотрел дело об убийстве, произошедшем на фоне бытовой ссоры. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия случилась ночью 6 июня 2025 года в одной из квартир на проспекте Маршала Блюхера. Между двумя мужчинами возник конфликт, причиной которого стала ревность. Один из участников был в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние, и в пылу ссоры мужчина нанес оппоненту удар в голову колюще-режущим предметом.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался от большой потери крови.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.