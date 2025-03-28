Жителя Петербурга, который убил москвичку, приговорили к 9 годам колонии
Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за убийство женщины осенью 2022 года. Об этом написала «Мойка 78».
Преступление произошло ночью 22 ноября 2022 года за остановкой «Деревня Новая» на Муринской дороге. Владимир (как он представился операторам экстренных служб) обнаружил там окровавленную женщину без сознания и отвел полицейских в перелесок. Но вскоре выяснилось, что заявитель — сам убийца.
На видео с камеры наблюдения рядом с жертвой был запечатлен мужчина, который позже вернулся один. Полиция установила, что это был мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере и живущий недалеко от места преступления. В его квартире нашли одежду со следами крови.
Личность жертвы установили быстро. Это была 33-летняя женщина из Москвы, которая приехала в Петербург и любила проводить время в компаниях. С обвиняемым она познакомилась незадолго до убийства. По словам мужчины, общение с ней было ему неприятно. Позже он стал отталкивать ее, а когда она не унималась, разозлился и начал избивать. Остановился только когда устал. Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила от удушья кровью.