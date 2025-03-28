Жителя Петербурга, который убил москвичку, приговорили к 9 годам колонии

Преступление произошло ночью 22 ноября 2022 года за остановкой «Деревня Новая» на Муринской дороге. Владимир (как он представился операторам экстренных служб) обнаружил там окровавленную женщину без сознания и отвел полицейских в перелесок. Но вскоре выяснилось, что заявитель — сам убийца.

На видео с камеры наблюдения рядом с жертвой был запечатлен мужчина, который позже вернулся один. Полиция установила, что это был мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере и живущий недалеко от места преступления. В его квартире нашли одежду со следами крови.

Личность жертвы установили быстро. Это была 33-летняя женщина из Москвы, которая приехала в Петербург и любила проводить время в компаниях. С обвиняемым она познакомилась незадолго до убийства. По словам мужчины, общение с ней было ему неприятно. Позже он стал отталкивать ее, а когда она не унималась, разозлился и начал избивать. Остановился только когда устал. Судмедэксперты выяснили, что смерть наступила от удушья кровью.