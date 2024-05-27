Жителя Пермского края задержали по подозрению в совершении коммерческого подкупа

Сотрудники полиции Пермского края задержали местного жителя, который подозревается в совершении коммерческого подкупа. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным ведомства, мужчина получил от представителя монтажной компании 120 тысяч рублей за заключение договора по завышенной цене. Работы должны были сделать за счет денежных средств, собранных с жильцов дома за содержание общего имущества.
Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте