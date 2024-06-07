Жителя Пермского края приговорили к 7 месяцам колонии за попытку дать взятку полицейским

Пермский районный суд приговорил к семи месяцам лишения свободы местного жителя, который пытался дать взятку сотрудникам полиции. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, мужчина совершил ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, он пытался передать полицейским пять тысяч рублей.

Отмечается, что также у местного жителя конфисковали 450 тысяч рублей, которые он получил после продажи авто.