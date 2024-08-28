Жителя Пермского края отправили в СИЗО после смертельного ДТП с ребенком

В Пермском крае 54-летнего водителя ВАЗ 2107, по вине которого погиб 10-летний мальчик, отправили в СИЗО. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на ребенка, который двигался по обочине на велосипеде. Медики пытались спасти жизнь мальчика, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Заведено уголовное дело.

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте