Жителя Пермского края отправили в колонию на 9 лет за убийство незнакомого мужчины | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 15:11 Жителя Пермского края отправили в колонию на 9 лет за убийство незнакомого мужчины

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В Пермском крае суд вынес приговор 18-летнему жителю города Очер за убийство незнакомого мужчины. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на правоохранителей.

В декабре 2023 года пермяк выпивал с незнакомцем в одном из местных заведений. Когда двое вышли на улицу, юноша избил собутыльника из-за отказа вернуть ему электронную сигарету. Позже обвиняемый еще несколько раз ударил пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Суд приговорил молодого парня к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.