Жителя Пермского края отправили в колонию на 9 лет за убийство незнакомого мужчины | 360°

08 мая 2024, 15:11
Жителя Пермского края отправили в колонию на 9 лет за убийство незнакомого мужчины
В Пермском крае суд вынес приговор 18-летнему жителю города Очер за убийство незнакомого мужчины. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на правоохранителей.
В декабре 2023 года пермяк выпивал с незнакомцем в одном из местных заведений. Когда двое вышли на улицу, юноша избил собутыльника из-за отказа вернуть ему электронную сигарету. Позже обвиняемый еще несколько раз ударил пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Суд приговорил молодого парня к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Пермский край
Убийства
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