Жителя Перми осудили за махинации с банковскими картами

Свердловский районный суд в Перми вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном обороте средств. Об этом сообщил Properm.ru .

Установлено, что фигурант, выполняя задание заказчика, оформил в кредитных организациях банковские карты. Впоследствии мужчина передал носители взамен на денежное вознаграждение.

Гражданин признал свою вину. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на год и семь месяцев.