Жителя Перми осудили за махинации с банковскими картами
Свердловский районный суд в Перми вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном обороте средств. Об этом сообщил Properm.ru.
Установлено, что фигурант, выполняя задание заказчика, оформил в кредитных организациях банковские карты. Впоследствии мужчина передал носители взамен на денежное вознаграждение.
Гражданин признал свою вину. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на год и семь месяцев.
Сийярто назвал выпады Зеленского в адрес Трампа борьбой со здравым смыслом
Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела
Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте