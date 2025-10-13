Жителя Перми обязали выплатить 700 тысяч рублей за ДТП с пострадавшей пенсионеркой

Пермский краевой суд вынес приговор местному жителю по делу о ДТП, в котором пострадала 84-летняя женщина. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в сентябре 2023 года фигурант, управляя машиной, сбил пенсионерку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пожилая горожанка получила серьезные травмы.

Виновника ДТП обязали выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.