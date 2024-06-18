Жителя Пензы задержали после обнаружения у него наркотиков

В Пензе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который при себе имел наркотические вещества. Об этом написала «Пенза-пресс».
Во время допроса мужчина рассказал, что он заказал наркотики в интернете и забрал их из тайника на территории Пензенского района. Запрещенные вещества пензенец собирался употреблять самостоятельно.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Мужчину подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ.