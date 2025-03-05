Жителя Пензы задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики
Правоохранители задержали 20-летнего жителя Пензы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой пресс-службу УМВД России по Пензенской области.
Согласно информации ведомства, молодой человек пытался продать запрещенные вещества массой более 250 граммов. Фигуранта задержали, когда он собирался оставить наркотики в тайнике-закладке.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.
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