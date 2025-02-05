Жителя Пензенской области задержали за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Силовики ФСБ совместно с полицией задержали 45-летнего жителя Пензенской области. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные ведомства.

По версии следствия, фигурант приобрел крупную партию запрещенных синтетических веществ. Он намеревался расфасовать «товар» и распространять его через тайники-закладки.

Специалисты пресекли незаконную деятельность. Возбуждено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте