Жителя Пензенской области задержали за кражу аудиоколонок

Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновского района Пензенской области, который подозревается в краже акустической системы. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным ведомства, мужчина увидел через незапертую дверь в подвальном помещении многоквартирного дома аудиосистему. Он вынес ее и продал незнакомцу в Пензе.
Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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