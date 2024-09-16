Жителя Пензенской области задержали за кражу аудиоколонок

Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновского района Пензенской области, который подозревается в краже акустической системы. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина увидел через незапертую дверь в подвальном помещении многоквартирного дома аудиосистему. Он вынес ее и продал незнакомцу в Пензе.

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.