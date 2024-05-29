Жителя Пензенской области задержали по подозрению в незаконной ловле рыбы
Сотрудники полиции Пензенской области задержали жителя Сердобского района, который подозревается в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на ОМВД России по району.
По данным ведомства, мужчина на лодке ловил рыбу с помощью сети в период нереста. Полицейские изъяли у него улов, надувную лодку и рыболовную сеть. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее местный житель уже был судим. Свою вину он не отрицал.
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