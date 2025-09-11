Жителя Пензенской области осудили за случайный выстрел в друга на охоте

Вступил в законную силу приговор Земетчинского районного суда в отношении жителя Пензенской области, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что 25-летний мужчина вместе с друзьями отправился на охоту в леса Земетчинского района. Фигурант принял приятеля за дикого зверя и произвел выстрел. Ранение оказалось смертельным.
Обвиняемый признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.
