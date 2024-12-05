Жителя Оренбурга осудили за кражу и драку в Салехарде

В Салехарде мужчина получил четыре года колонии за драку и кражу. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Житель Оренбурга, осужденный условно за грабеж, умудрился совершить еще два преступления. Сначала в январе он украл у знакомого телефон за три тысячи рублей, а в апреле — сильно избил другого своего приятеля, также прихватив его средство связи.

В итоге мужчину осудили и отправили в колонию строгого режима.