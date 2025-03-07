Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пенсионерки и ее кошек

В Новосибирске местного жителя заподозрили в убийстве пожилой женщины и ее четырех кошек. Об этом написал сайт kp.ru.

Установлено, что 68-летняя женщина была бабушкой супруги подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение, и он частично признал вину. По его словам, смерти пенсионерки он не хотел, написал sibdepo.ru.

Одна из версий следствия гласит, что мужчина совершил убийство из-за того, что бабушка запрещала ему играть в компьютер.

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