Жителя Новосибирска задержали за убийство родной тети

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Новосибирска по подозрению в убийстве родственницы. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, вооружился ножом и несколько раз ударил родную тетю. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил «Сiбдепо».