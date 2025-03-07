Жителя Новосибирска задержали за убийство родной тети
Правоохранители задержали 37-летнего жителя Новосибирска по подозрению в убийстве родственницы. Об этом сообщил сайт KP.RU.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, вооружился ножом и несколько раз ударил родную тетю. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
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