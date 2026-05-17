Жителя Новосибирска осудили за убийство пожилой тещи

Доволенский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя к лишению свободы. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщили «Свободной прессе» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, 31 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес множество ударов в область головы и туловища 86-летней матери своей супруги. Из-за преклонного возраста женщина не могла оказать сопротивления. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Фигурант дела свою вину не признал и просил оправдать его. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии. Также были удовлетворены гражданские иски: в качестве компенсации морального вреда троим потерпевшим родственникам женщины взыскано 1,5 млн, 300 тыс. и 200 тыс. рублей.