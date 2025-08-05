Жителя Новокузнецка осудили за ДТП в пьяном виде в Кемерове

Жителя Новокузнецка осудили за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Кемерове в августе прошлого года. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД и повлекшем за собой аварию, в которой пострадали четверо человек, двое из которых получили серьезные увечья, написал сайт vse42.ru .

Инцидент произошел на улице Рутгерса, где мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Audi Q7. Превысив допустимую скорость, нарушитель решил совершить опасный маневр обгона, не удостоверившись предварительно в его безопасности. В итоге автомобиль Audi столкнулся с движущимся навстречу Volkswagen Polo, в котором находились женщина и ребенок. После столкновения Volkswagen ударился о Nissan X-Trail, а тот, в свою очередь, врезался в грузовик марки КАМАЗ.

Все участники аварии оказались госпитализированы с разными степенями повреждений. Водительница Volkswagen и ее сын, которому всего шесть лет, получили тяжелые травмы здоровья.

Суд принял решение назначить виновнику наказание в виде трех с половиной лет принудительных работ с вычетом десяти процентов заработка в пользу государства. Помимо этого, нарушителю запретили водить транспортные средства сроком на два года.