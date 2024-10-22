Жителя Нижнего Новгорода задержали за граффити с рекламой наркотиков

Правоохранители задержали молодого жителя Нижнего Новгорода по подозрению в нанесении граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Предполагаемого злоумышленника остановили в Советском районе в ночное время. У него обнаружили специальные трафареты и баллончики с краской.

Молодой человек признался, что за денежное вознаграждение согласился распространять рекламу онлайн-магазина, предлагающего продажу запрещенных веществ. Организована проверка.