Жителя Нижнего Новгорода задержали за граффити с рекламой наркотиков
Правоохранители задержали молодого жителя Нижнего Новгорода по подозрению в нанесении граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Предполагаемого злоумышленника остановили в Советском районе в ночное время. У него обнаружили специальные трафареты и баллончики с краской.
Молодой человек признался, что за денежное вознаграждение согласился распространять рекламу онлайн-магазина, предлагающего продажу запрещенных веществ. Организована проверка.
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