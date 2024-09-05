Жителя Нижегородской области заподозрили в организации домашней наркоплантации

Правоохранители задержали 47-летнего жителя деревни Малое Сескино Нижегородской области. Его заподозрили в производстве наркотиков, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, у мужчины изъяли три коробки с запрещенными веществами. Кроме того, полицейские обнаружили 14 ведер, в которых фигурант выращивал наркосодержащее растение.

Предполагаемый злоумышленник заявил, что организовал плантацию для личного пользования. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.