Жителя Нижегородской области задержали после угрозы убийством супруге

В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Дзержинска, который угрожал своей жене убийством. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала, что во время ссоры с мужем тот стал угрожать ей топором. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте