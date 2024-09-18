Жителя Нижегородской области задержали после угрозы убийством супруге
В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Дзержинска, который угрожал своей жене убийством. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Потерпевшая рассказала, что во время ссоры с мужем тот стал угрожать ей топором. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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