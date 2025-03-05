Жителя Нижегородской области задержали после убийства его знакомого

В городе Выкса Нижегородской области произошло убийство. Задержан местный житель. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, в феврале этого года в доме на улице Дулина между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в ссору. Житель Выксы не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Он отказался давать показания. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.