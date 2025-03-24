Жителя Нижегородской области задержали по делу об организации наркопритона

Правоохранители ликвидировали наркопритон в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, с ноября 2024 года 39-летний местный житель предоставлял свою квартиру на улице 2-й Микрорайон для употребления запрещенных веществ. В качестве платы использовались алкоголь и сигареты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.