Жителя Нижегородской области задержали по делу о ночном угоне трактора

В Городецком округе Нижегородской области полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в угоне трактора. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, поздно ночью молодой человек возвращался домой и заметил без присмотра стоящий трактор. Фигурант завел автомобиль и поехал, но вскоре машина забуксовала и застряла в грязи.

Сотрудники полиции быстро выяснили, кто решился на угон. Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.