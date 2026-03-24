Жителя Нижегородской области привлекут к ответственности за угрозу убийством односельчанки

Жителя Починковского округа Нижегородской области обвинили в угрозе убийством в адрес односельчанки. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением в середине марта. Она пришла в гости к знакомым вместе с сожителем. Во время встречи возникла ссора: пенсионер напал на 55-летнюю женщину, схватил ее за шею и начал душить, угрожая убийством. Женщине удалось вырваться и выбежать на улицу.

«Сотрудниками полиции в тот же день ранее судимый за кражу подозреваемый был задержан», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).