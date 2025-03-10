Жителя Нижегородской области, подозреваемого в хищении людей, задержали
В Нижегородской области задержали мужчину, обвиняемого в похищении двух человек. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Ардатовский районный суд.
Преступление было совершено еще 28 февраля. Злоумышленник выманил жертв из дома, отвез их на ферму и удерживал там. Одного человека пока не нашли.
В субботу, 8 марта, мужчине предъявили обвинение. Суд отправил его под стражу до 5 мая.
Свою вину нижегородец отрицает.
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