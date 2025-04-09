Жителя Ленобласти заподозрили в избиении возлюбленной до смерти на почве ревности

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Подпорожье Ленинградской области. Его заподозрили в причинении смерти по неосторожности, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, на почве ревности фигурант ударил 39-летнюю сожительницу, из-за чего та упала. Женщина получила серьезную черепно-мозговую травму, которая стала смертельной.
Потерпевшая скончалась на месте. Специалисты продолжают мероприятия, направление на сбор и закрепление доказательственной базы.
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