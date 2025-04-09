Жителя Ленобласти заподозрили в избиении возлюбленной до смерти на почве ревности

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Подпорожье Ленинградской области. Его заподозрили в причинении смерти по неосторожности, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, на почве ревности фигурант ударил 39-летнюю сожительницу, из-за чего та упала. Женщина получила серьезную черепно-мозговую травму, которая стала смертельной.

Потерпевшая скончалась на месте. Специалисты продолжают мероприятия, направление на сбор и закрепление доказательственной базы.