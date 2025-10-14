Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании

В Киришском районе Ленинградской области произошел трагический инцидент. Мужчина напал на своего приятеля, нанеся ему ножевые ранения, а затем надругался над его женой. Пострадавший скончался в больнице, написала Neva.Today .

По предварительным данным, 9 октября 38-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании 50-летнего знакомого. В ходе пьянки между ними вспыхнул конфликт, и подозреваемый вонзил нож в своего собутыльника. Затем он напал на жену пострадавшего.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Расследование продолжается, фигуранта взяли под арест.