Жителя Ленобласти задержали по делу об убийстве подростка в 2008 году

Жителю Ленобласти предъявили обвинение в жестоком убийстве подростка, произошедшем 17 лет назад. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, зимой 2008 года фигурант завел 17-летнего юношу в удаленный участок леса, где избил оппонента. Ранения оказались смертельными. Преступление было совершено в 150 метрах от автодороги Кириши — Велья.
Подозреваемого 1983 года рождения задержали в апреле. Ему вменяют убийство, сопряженное с похищением. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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