Жителя Ленобласти задержали по делу о смерти его сестры якобы от инсульта

Правоохранители задержали жителя Выборгского района Ленинградской области по подозрению в убийстве 48-летней сестры. Об этом сообщила Neva.Today .

Предположительно, 34-летний фигурант совершил расправу над родственницей и пытался представить дело как случай инсульта. Однако полицейские зафиксировали на теле жертвы синяки, ушибленные раны и ожоги на голове.

После этого брата погибшей доставили в отделение. Тело направили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.