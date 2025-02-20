Жителя Ленобласти задержали по делу о незаконном сбыте наркотиков
Правоохранители задержали 47-летнего жителя Всеволожского района по делу о незаконной продаже наркотиков. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемого остановили на территории садоводства «Сосновая Поляна». При проверке у него обнаружили два свертка. Внутри находилось порошкообразное запрещенное вещество массой 641,7 грамма.
В ходе обыска жилища фигуранта стражи порядка изъяли пластиковые контейнеры с жидким и кристаллическим веществами, а также весы и упаковочный материал.
Российские военные сбили 28 украинских дронов за четыре часа
Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО
«Каждый — настоящий герой». Участникам СВО вручили награды в госпитале
Спортсмены из Фрязина стали призерами первенства ЦФО по дзюдо
Библиотека из Воскресенска стала лауреатом всероссийского творческого конкурса
Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте