Жителя Ленобласти задержали по делу о незаконном сбыте наркотиков

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Всеволожского района по делу о незаконной продаже наркотиков. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого остановили на территории садоводства «Сосновая Поляна». При проверке у него обнаружили два свертка. Внутри находилось порошкообразное запрещенное вещество массой 641,7 грамма.

В ходе обыска жилища фигуранта стражи порядка изъяли пластиковые контейнеры с жидким и кристаллическим веществами, а также весы и упаковочный материал.