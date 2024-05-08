Жителя Ленобласти приговорили к 9 годам колонии за попытку взорвать соседей | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 13:25 Жителя Ленобласти приговорили к 9 годам колонии за попытку взорвать соседей

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Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Ленинградской области, который пытался взорвать соседей по коммуналке. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным следствия, зимой 2022 года мужчина заложил у себя дома в коммунальной квартире самостоятельно изготовленное взрывное устройство. Мотивом стала неприязнь к троим соседям, устройство вовремя обезвредили.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.